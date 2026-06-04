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ترامب يشير إلى إمكانية إحراز تقدم مع إيران في غضون أيام

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الخميس، 04-06-2026 12:31 ص

الوكيل الإخباري-   ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إلى إمكانية إحراز تقدّم في المفاوضات مع إيران خلال أيام.

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وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "ربما لا يحدث ذلك"، قبل أن يضيف "ربما يحدث خلال مطلع الأسبوع المقبل".

وأضاف ترامب "يمكننا الاستمرار في الحرب ضد إيران لأسبوعين أو ثلاثة إضافية والقضاء على الجميع لكنني أفضل عدم القيام بذلك".

 
 


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