ترامب يشير إلى إمكانية إحراز تقدم مع إيران في غضون أيام

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "ربما لا يحدث ذلك"، قبل أن يضيف "ربما يحدث خلال مطلع الأسبوع المقبل".
وأضاف ترامب "يمكننا الاستمرار في الحرب ضد إيران لأسبوعين أو ثلاثة إضافية والقضاء على الجميع لكنني أفضل عدم القيام بذلك".
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