ترامب يشير إلى "تزوير واسع" في فيلادلفيا

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس السابق والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب إن هناك الكثير من الأحاديث عن تزوير واسع للانتخابات في مدينة فيلادلفيا، "فهل تهرع قوات حفظ القانون؟". اضافة اعلان





وناشد ترامب الأميركيين للمشاركة في الانتخابات، قائلا "اذهبوا للتصويت، فلا يزال هناك وقت".



وتعد فيلادلفيا أكبر المدن من حيث عدد السكان في ولاية بنسلفانيا، أكبر الولايات السبع المتأرجحة التي ستحسم نتيجة السباق نحو البيت الأبيض.