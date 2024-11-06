ترامب يشير إلى "تزوير واسع" في فيلادلفيا

وناشد ترامب الأميركيين للمشاركة في الانتخابات، قائلا "اذهبوا للتصويت، فلا يزال هناك وقت".
وتعد فيلادلفيا أكبر المدن من حيث عدد السكان في ولاية بنسلفانيا، أكبر الولايات السبع المتأرجحة التي ستحسم نتيجة السباق نحو البيت الأبيض.
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