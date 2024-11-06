 
الأربعاء 2024-11-06 03:33 ص
 

ترامب يشير إلى "تزوير واسع" في فيلادلفيا

دونالد ترامب
دونالد ترامب
الأربعاء، 06-11-2024 02:53 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس السابق والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب إن هناك الكثير من الأحاديث عن تزوير واسع للانتخابات في مدينة فيلادلفيا، "فهل تهرع قوات حفظ القانون؟".اضافة اعلان


وناشد ترامب الأميركيين للمشاركة في الانتخابات، قائلا "اذهبوا للتصويت، فلا يزال هناك وقت".

وتعد فيلادلفيا أكبر المدن من حيث عدد السكان في ولاية بنسلفانيا، أكبر الولايات السبع المتأرجحة التي ستحسم نتيجة السباق نحو البيت الأبيض.
 
gnews

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