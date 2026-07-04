ترامب يصدر عفوا عن 11 محكوما "اضطهدهم" بايدن

09:30 ص

الوكيل الإخباري- أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا شمل 11 مدانا بينهم رجل الأعمال آدم كيدان و5 حالات مخالفات بيئية، واصفا إياهم بـ"المضطهدين" في عهد إدارة سلفه جو بايدن. اضافة اعلان





وشمل العفو 6 مدانين بينهم رجل الأعمال كيدان، الذي قضى 70 شهراً بتهم التآمر والاحتيال في صفقة كازينوهات بقيمة 147.5 مليون دولار عام 2006، وأصبح لاحقاً مانحاً بارزاً للحزب الجمهوري.



وتركزت باقي حالات العفو على مخالفات بيئية تتعلق بالتلاعب بأنظمة انبعاثات السيارات، في انتهاك لقانون الهواء النظيف.



وكان ترامب قد وصف المشمولين بالعفو بأنهم "مضطهدون" من إدارة بايدن بسبب "إصلاح سياراتهم"، معتبراً ذلك "تسييساً وغباءً"، متوعداً بالإفراج الفوري عنهم.



واستثنى العفو حالة أخرى غير بيئية، هي للمدان جاك هارفارد بتهم احتيال مصرفي في تكساس خلال الثمانينات، والذي يدير حالياً مزرعة "تكساس سفاري رانش".









