ترامب يصدم نتنياهو بشأن الرد على إيران.. ماذا يجري؟

وأضاف ترامب: "إذا رد نتنياهو بضربة، فسيستمر الوضع على حاله كما كان عليه الحال في السنوات الـ 47 الماضية، أو حتى في السنوات الـ 3000 الماضية.
وتابع ترامب: "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. سيكون اتفاقا جيدا. لا أريد أن ينهار بسبب ما يحدث الآن".
وأكد ترامب: "سأتصل بنتنياهو الآن وأطلب منه عدم الرد. لقد استمتع كل منهما بما لديه. إسرائيل وإيران، لسنا بحاجة إلى ضربة أخرى".
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الإسرائيلي يقول بعد الهجوم الإيراني إنه سيضرب "بقوة فور تلقي الضوء الأخضر"
-
الشرع: أرواد ستكون منصة جديدة لدعم إعادة بناء الاقتصاد السوري
-
باكستان:إيران تُبدي مؤشرات للموافقة على مذكرة التفاهم
-
الجيش الإسرائيلي: لن نسمح لإيران بفرض معادلة جديدة
-
العراق: اغلاق المجال الجوي لمدة 72 ساعة
-
أول رد من ترامب على صواريخ إيران
-
إيران تتوعد إسرائيل وأمريكا: هذا ما سيحدث في الرد القادم
-
إسرائيل تكشف موعد الرد على إيران