ترامب يصدم نتنياهو بشأن الرد على إيران.. ماذا يجري؟

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل موقع "أكسيوس" الإخباري بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأنه سيتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويطلب منه عدم الرد على الهجوم الإيراني.

اضافة اعلان