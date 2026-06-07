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ترامب يصدم نتنياهو بشأن الرد على إيران.. ماذا يجري؟

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الأحد، 07-06-2026 11:48 م

الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل موقع "أكسيوس" الإخباري بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأنه سيتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويطلب منه عدم الرد على الهجوم الإيراني.

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وفي حسابه علي منصة "إكس"، كشف المراسل باراك رافيد عن تفاصيل  مقابلته الهاتفية مع ترامب، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي قال له: "لم تُلحق الضربات الإيرانية أي ضرر بأحد. نأمل ألا ترد إسرائيل".

وأضاف ترامب: "إذا رد نتنياهو بضربة، فسيستمر الوضع على حاله كما كان عليه الحال في السنوات الـ 47 الماضية، أو حتى في السنوات الـ 3000 الماضية.

وتابع ترامب: "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. سيكون اتفاقا جيدا. لا أريد أن ينهار بسبب ما يحدث الآن".

وأكد ترامب: "سأتصل بنتنياهو الآن وأطلب منه عدم الرد. لقد استمتع كل منهما بما لديه. إسرائيل وإيران، لسنا بحاجة إلى ضربة أخرى".

 
 


gnews

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