ترامب يصعّد قضائيا لإنهاء "الحماية المؤقتة" لآلاف السوريين

الوكيل الإخباري- طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا يوم الخميس السماح لها بإنهاء الحماية المؤقتة الممنوحة لأكثر من 6000 سوري.





وهذه هي المرة الثالثة التي تحثّ فيها الإدارة المحكمة العليا على كبح جماح المحاكم الأدنى التي منعت الإدارة من تقييد وضع الحماية المؤقتة، الذي يوفر للأشخاص القادمين من دول ذات ظروف غير آمنة حماية من الترحيل، بالإضافة إلى إمكانية التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل.





