الأربعاء 2026-03-18 02:22 م

ترامب يصف استقالة مسؤول في مكافحة الإرهاب احتجاجا على حرب إيران بأنها "أمر جيد"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن هناك محادثات جارية مع إيران في ظل تصاعد التوتر، مضيفا "نريد أن نرى اتفاقا عبر التفاوض مع إيران". وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض "لدينا سفن متجهة إلى إيرا
الأربعاء، 18-03-2026 03:43 ص

الوكيل الإخباري-   اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن استقالة مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب جوزف كينت احتجاجا على الحرب ضد إيران هو "أمر جيد".

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "لطالما اعتقدت أنه ضعيف في مجال الأمن، ضعيف للغاية".


وأضاف أنه حين اطلع على بيان استقالته "أدركت أن تركه (المنصب) هو أمر جيد".

 
 


