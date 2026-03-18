ترامب يصف استقالة مسؤول في مكافحة الإرهاب احتجاجا على حرب إيران بأنها "أمر جيد"

الوكيل الإخباري- اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن استقالة مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب جوزف كينت احتجاجا على الحرب ضد إيران هو "أمر جيد".

اضافة اعلان



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "لطالما اعتقدت أنه ضعيف في مجال الأمن، ضعيف للغاية".