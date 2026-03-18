ترامب يصف استقالة مسؤول في مكافحة الإرهاب احتجاجا على حرب إيران بأنها "أمر جيد"

الوكيل الإخباري- اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن استقالة مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب جوزف كينت احتجاجا على الحرب ضد إيران هو "أمر جيد".





وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "لطالما اعتقدت أنه ضعيف في مجال الأمن، ضعيف للغاية".



وأضاف أنه حين اطلع على بيان استقالته "أدركت أن تركه (المنصب) هو أمر جيد".



وبات كينت البالغ 45 عاما والذي عينه ترامب في منصبه، أول مسؤول أميركي رفيع يستقيل احتجاجا على الحرب ضد إيران.



وقال العضو السابق في القوات الخاصة "القبعات الخضر" في رسالة استقالته "لا يمكنني بضمير مرتاح أن أدعم الحرب المستمرة في إيران".





