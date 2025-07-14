ترامب يصف بوتين بـ"الرجل القوي"

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتبر الزعيم الروسي فلاديمير بوتين "رجلا قويا"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر ثبت على مدى سنوات عديدة".



وأضاف ترامب خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف "الناتو"، مارك روته، في البيت الأبيض، قائلا: "إنه رجل قوي، وقد أثبت ذلك على مر السنين".



وأوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعامل "مع الرئيس الأمريكي الثاني والأربعين بيل كلينتون، والرئيس الأمريكي الثالث والأربعين جورج بوش، والرئيس الأمريكي الرابع والأربعين باراك أوباما، والرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن، كما تعامل معه ولم يخدعه".

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وفي حديثه عن نقاشه مع بوتين حول تسوية الأزمة الأوكرانية، أكد ترامب: "في مرحلة ما، يصبح الكلام بلا معنى في نهاية المطاف. نحتاج إلى أفعال ونتائج".