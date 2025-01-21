ترامب يصف كوريا الشمالية بـ"القوة النووية" وجارتها الجنوبية تعلق

وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين بعد وقت قصير من مراسم تنصيبه في واشنطن أمس الاثنين، مشيرا إلى أنه والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "كانا على وفاق تام".
وعندما سئلت عن تعليقات ترامب، قالت وزارة الدفاع في سيئول إن الحكومة "ستواصل السعي إلى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية والعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي نحو تحقيق هذا الهدف".
وقال المتحدث باسم الوزارة جون ها كيو في إفادة صحفية "يجب السعي باستمرار إلى نزع السلاح النووي ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا في كوريا الشمالية كشرط أساسي للسلام والاستقرار الدائمين في العالم".
وأوضح مسؤول في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية المسؤولة عن العلاقات بين الكوريتين بشكل منفصل إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حافظتا على موقف "موحد بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية".
وأضاف المسؤول للصحفيين "حافظت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على موقف حازم وموحد بشأن هدف نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية، وستنشئ الحكومة نظام تعاون وثيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة".
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الشيوخ الأميركي يصادق بالإجماع على تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية
-
أول تعليق كندي بعد إعلان ترامب نيته فرض رسوم جمركية على أوتاوا
-
ترامب يوجه بإعادة تسمية خليج المكسيك ليصبح الخليج الأمريكي
-
الشرع يهنئ ترامب ويتطلع لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة
-
الأمم المتحدة تؤكد أهمية اتفاق المناخ بعد تهديد البيت الأبيض بالانسحاب
-
ترامب يوقع 4 أوامر تنفيذية.. ابرزها تقييد منح الجنسية الأمريكية وتعليق المساعدات
-
ترامب يوقع أمرا بالانسحاب من منظمة الصحة ويتهمها بـ"الخداع"
-
الاعلام العبري: ترامب سيرفع الحظر عن تصدير قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل