ترامب يصل إلى الدوحة في ثاني محطة من زيارته الخليجية

الوكيل الإخباري- وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إلى العاصمة القطرية الدوحة في ثاني يوم من زيارته الخليجية، بعد يوم حافل من الدبلوماسية وعقد الشراكات في الرياض أمس الثلاثاء.

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