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ترامب يصل إلى الدوحة في ثاني محطة من زيارته الخليجية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
 
الأربعاء، 14-05-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري-   وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إلى العاصمة القطرية الدوحة في ثاني يوم من زيارته الخليجية، بعد يوم حافل من الدبلوماسية وعقد الشراكات في الرياض أمس الثلاثاء.

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وتوجه ترامب إلى الدوحة بعد مشاركته بالقمة الخليجية الأميركية في الرياض، حيث ألقى كلمة قال فيها إن "الشرق الأوسط يتمتع بطرق حيوية وإستراتيجية في قلب العالم"، مؤكدا التطلع للعمل مع دول المنطقة.

كما تأتي زيارته إلى الدوحة بعد عقده لقاء -هو الأول من نوعه- مع الرئيس السوري أحمد الشرع شارك به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 
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