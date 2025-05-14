ترامب يصل إلى الدوحة في ثاني محطة من زيارته الخليجية

كما تأتي زيارته إلى الدوحة بعد عقده لقاء -هو الأول من نوعه- مع الرئيس السوري أحمد الشرع شارك به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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