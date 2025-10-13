ترامب يصل إلى مطار بن غوريون

الإثنين 2025-10-13 10:54 ص
 

الوكيل الإخباري-   وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل قليل إلى مطار بن غوريون في إسرائيل.اضافة اعلان


وتعتبر هذه أول زيارة لترامب إلى تل أبيب منذ إعادة انتخابه رئيسا.

ويلقي ترامب الاثنين خطابا أمام الكنيست الإسرائيلي، قبل توجهه إلى مصر ليترأس "قمة السلام" في مدينة شرم الشيخ، في الوقت الذي أطلقت فيه حماس سراح محتجزين إسرائيليين.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في رد على سؤال عما إذا كان واثقا من انتهاء النزاع بين إسرائيل وحركة حماس، "الحرب انتهت. حسنا؟ هل فهمتم ذلك"، معربا عن ثقته بان وقف إطلاق النار "سيصمد".

وقبيل إقلاع طائرته من قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، وصف ترامب رحلته إلى الشرق الأوسط بأنها ستكون "مميزة جدا".
 
 
