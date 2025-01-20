ترامب يصل البيت الأبيض للقاء بايدن

ولأول مرة منذ نحو 40 عامًا سيكون تنصيب الرئيس الأمريكي داخل قاعة الكونغرس بسببب سوء الأحوال الجوية في واشنطن.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش اللبناني يعيد تمركزه في ميناء الناقورة
-
النرويج والولايات المتحدة توقعان اتفاقية لتسهيل إطلاق صواريخ الفضاء
-
درونات الجيش الروسي تدمّر أحدث عربة استطلاع ألمانية
-
الخارجية الإيرانية: أوصينا مواطنينا مرارا بالامتناع مؤقتا عن السفر إلى سوريا
-
نقل الرئيس الكوري الجنوبي يون إلى زنزانة انفرادية
-
أشهر الحاضرين والغائبين عن حفل تنصيب ترامب
-
صحيفة تكشف ملامح توزيع حقائب الحكومة اللبنانية المقبلة
-
على المحك .. ترامب وأزرار التغيير في البيت الأبيض !