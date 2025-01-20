ترامب يصل البيت الأبيض للقاء بايدن

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الوكيل الإخباري- وصل الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس جو بايدن قبل بداية عملية تنصيب الأول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. اضافة اعلان





ولأول مرة منذ نحو 40 عامًا سيكون تنصيب الرئيس الأمريكي داخل قاعة الكونغرس بسببب سوء الأحوال الجوية في واشنطن.