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ترامب يصل البيت الأبيض للقاء بايدن

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
ترامب
الإثنين، 20-01-2025 06:24 م
الوكيل الإخباري-   وصل الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس جو بايدن قبل بداية عملية تنصيب الأول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية.اضافة اعلان


ولأول مرة منذ نحو 40 عامًا سيكون تنصيب الرئيس الأمريكي داخل قاعة الكونغرس بسببب سوء الأحوال الجوية في واشنطن.
 
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