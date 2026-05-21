ترامب يطالب إيران بتسليم اليورانيوم وعدم فرض رسوم على مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- تمسكت الولايات المتحدة وإيران الخميس، بمواقفهما المتعارضة تماما بشأن مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز، مما قلل من فرص نجاح الجهود التي تقودها باكستان لإنهاء الصراع.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستحصل في نهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب والذي تعتقد واشنطن أنه مُعد لصنع سلاح نووي بينما تقول طهران إنه مخصص للأغراض السلمية فقط.