ترامب يطالب بضمانات نووية مكتوبة من إيران قبل أي اتفاق جديد

08:46 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت شبكة "آيه بي سي نيوز"، نقلًا عن مصادر، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة كتابيًا كجزء من اتفاق مبدئي يهدف إلى تجاوز حالة الجمود بين واشنطن وطهران. اضافة اعلان





وأوضحت الشبكة الإخبارية، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، أن "المفاوضين الإيرانيين قدموا في السابق ضمانات شفهية بأن النظام سيوافق في نهاية المطاف على شروط معينة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، لكن ترامب قرر خلال اجتماع في غرفة العمليات يوم الجمعة أن تلك الالتزامات لم تكن قوية بما فيه الكفاية".



وخلال شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، شارك وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعض التفاصيل بشأن ما أرادت إدارة ترامب رؤيته من إيران قبل المضي قدمًا.



وقال روبيو: "عليهم الالتزام بمفاوضات محددة للغاية بشأن اليورانيوم عالي التخصيب، وعليهم الاتفاق على التفاوض بشأن فرض قيود صارمة وطويلة الأمد أو إلغاء أنشطة التخصيب في بلادهم".



وأضاف أن "إيران سيتعين عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تحصل على أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة".



وأشار إلى أن "أمن الملاحة في مضيق هرمز يعد أولوية أميركية مهمة في المفاوضات مع إيران"، موضحًا أنه "يجب فتح المضيق، وأن الولايات المتحدة لن ترفع الحصار إلا بعد تحقيق هذا الشرط".



يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفى توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.



وشدد الرئيس الأميركي على أن "مسار المحادثات لا يزال غير واضح النتائج"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه "أبلغ الجانب الإيراني بضرورة التوصل إلى اتفاق".





