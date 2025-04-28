ترامب يطالب بوتين بـ"وقف إطلاق النار" وإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا

وقال ترامب على مدرج مطار موريستاون في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي (شرق) "أريده أن يتوقف عن إطلاق النار. اجلسوا ووقعوا الاتفاق".
وأضاف ترامب أن اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الفاتيكان أمس السبت سار على ما يرام، مضيفا أن الأيام القليلة المقبلة ستثبت ما إذا كان هناك تقدم في الصراع الروسي الأوكراني.
ويعتقد ترامب أن زيلينسكي مستعد للتخلي عن شبه جزيرة القرم.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: زيلينسكي طلب مني أسلحة.. لكنه يطلب ذلك منذ ثلاث سنوات
-
مقتل وإصابة سبعة أشخاص في إطلاق نار بولاية نورث كارولينا الأمريكية
-
كوريا الشمالية تؤكد لأول مرة إرسال قوات إلى روسيا
-
الجيش الأميركي: الولايات المتحدة ضربت 800 هدف في اليمن منذ 15 آذار الماضي
-
غارة إسرائيلية على بلدة المجيدية جنوبي لبنان
-
ثمانية قتلى في غارات أميركية جديدة على صنعاء
-
روبيو: الأسبوع المقبل قد يكون مفصليا لإبرام اتفاق ينهي النزاع في أوكرانيا
-
الحوثيون: غارات أميركية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران