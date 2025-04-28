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ترامب يطالب بوتين بـ"وقف إطلاق النار" وإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا

ترامب
ترامب
 
الإثنين، 28-04-2025 01:32 ص
الوكيل الإخباري-   حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد نظيره الروسي فلاديمير بوتين على "وقف إطلاق النار" وإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا.اضافة اعلان


وقال ترامب على مدرج مطار موريستاون في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي (شرق) "أريده أن يتوقف عن إطلاق النار. اجلسوا ووقعوا الاتفاق".

وأضاف ترامب أن اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الفاتيكان أمس السبت سار على ما يرام، مضيفا أن الأيام القليلة المقبلة ستثبت ما إذا كان هناك تقدم في الصراع الروسي الأوكراني.

ويعتقد ترامب أن زيلينسكي مستعد للتخلي عن شبه جزيرة القرم.
 
gnews

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