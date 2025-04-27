ترامب يطلب السماح بمرور السفن الأمريكية مجانا من قناتي السويس وبنما

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى السماح للسفن العسكرية والتجارية الأمريكية بالمرور مجانا عبر قناتي السويس وبنما.



وقال ترامب: "يجب السماح للسفن الأمريكية العسكرية والتجارية بالمرور مجانا عبر قناتي بنما والسويس! هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية".

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ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتابع هذا الأمر بشكل فوري.