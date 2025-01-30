ترامب يطلق العنان لمبادرات للسيطرة على التضخم

الوكيل الإخباري- نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدوينة على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها، انتقد من خلالها البنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول.

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