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ترامب يطلق العنان لمبادرات للسيطرة على التضخم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الخميس، 30-01-2025 02:15 ص

الوكيل الإخباري-   نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  تدوينة على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها، انتقد من خلالها البنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول.

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وقال ترامب في المنشور: "نظرا لأن جاي باول والبنك الفيدرالي الاحتياطي فشلا في وقف المشكلة التي خلقوها مع التضخم، سأفعل ذلك عن طريق إطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأمريكي، وخفض التنظيم، وإعادة التوازن إلى التجارة الدولية، وإعادة إشعال التصنيع الأمريكي".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لكنني سأفعل أكثر بكثير من وقف التضخم، سأجعل بلدنا قويا ماليا مرة أخرى!"، مشيرا في تدوينته إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قام بعمل فظيع في تنظيم البنوك.

وذكر أن وزارة الخزانة ستقود جهودا لخفض اللوائح غير الضرورية، وستطلق العنان للإقراض لجميع الشعب والشركات الأمريكية.

 
gnews

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