ترامب يطلق العنان لمبادرات للسيطرة على التضخم

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لكنني سأفعل أكثر بكثير من وقف التضخم، سأجعل بلدنا قويا ماليا مرة أخرى!"، مشيرا في تدوينته إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قام بعمل فظيع في تنظيم البنوك.
وذكر أن وزارة الخزانة ستقود جهودا لخفض اللوائح غير الضرورية، وستطلق العنان للإقراض لجميع الشعب والشركات الأمريكية.
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