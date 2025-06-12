ترامب يعبر عن استيائه من ارتفاع أسعار النفط مؤخرا

10:22 م

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الوكيل الإخباري- عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، عن استيائه من ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات جراء صراع محتمل في الشرق الأوسط. اضافة اعلان





وارتفعت أسعار النفط العالمية والأميركية بأكثر من 4% الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل نيسان قبل أن تتراجع قليلا الخميس.



وقال ترامب خلال فعالية بالبيت الأبيض "لا يعجبني ارتفاع أسعار النفط قليلا خلال الأيام القليلة الماضية. ستستمر في الانخفاض قليلا، أليس كذلك؟ لأننا نسيطر على التضخم".



وصعدت الأسعار إثر إعلان الولايات المتحدة نقل أميركيين من الشرق الأوسط قبيل محادثات مع إيران بشأن أنشطتها النووية.



وقال ترامب الأربعاء، إن أميركيين يغادرون المنطقة لأنها "قد تكون مكانا خطيرا" وإنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.



وتؤكد إيران أن أنشطتها النووية لأغراض سلمية.



وأثار تصاعد التوتر مع إيران احتمال تأثر إمدادات النفط. ومن المقرر أن يجتمع الجانبان الأحد، في العاصمة العمانية مسقط.