الجمعة 2025-04-11 07:19 م
 

ترامب يعتبر أن سياسته بشأن التعرفات الجمركية تبلي بلاء حسنا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الجمعة، 11-04-2025 05:23 م
الوكيل الإخباري-   اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن سياسته بشأن التعرفات الجمركية "تبلي بلاء حسنا"، على رغم الاضطرابات في الأسواق العالمية وتراجع الدولار أمام عملات أخرى.اضافة اعلان


وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "نحن نبلي بلاء حسنا في سياستنا بشأن التعرفات. (أنباء) مفرحة لأميركا والعالم!!! تمضي بشكل سريع".
 
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