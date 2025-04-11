ترامب يعتبر أن سياسته بشأن التعرفات الجمركية تبلي بلاء حسنا

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "نحن نبلي بلاء حسنا في سياستنا بشأن التعرفات. (أنباء) مفرحة لأميركا والعالم!!! تمضي بشكل سريع".
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