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ترامب يعترف بأن إيران احتفظت بقدرات عسكرية رغم الضربات الأمريكية

ل
أرشيفية
 
الخميس، 23-07-2026 11:40 م

الوكيل الإخباري- اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران لا تزال تمتلك قدرات عسكرية رغم سلسلة الضربات الأمريكية المتواصلة، وللمفارقة أشاد في الوقت نفسه بذكاء الإيرانيين.

وقال ترامب في كلمة ألقاها في واشنطن، اليوم الخميس: "إنهم (الإيرانيون) أذكياء وما زالوا يمتلكون قدرات معينة"، وذلك في اعتراف نادر بفاعلية القدرات العسكرية الإيرانية المتبقية على الرغم من الحملة العسكرية الأمريكية.

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وجاءت هذه التصريحات في وقت تشن فيه واشنطن ضربات جوية على أهداف إيرانية منذ 8 يوليو، بعد أن أعلن ترامب انتهاء وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 18 يونيو.


ورفض ترامب في الوقت نفسه ادعاءات وسائل الإعلام الأمريكية بأن طهران أصبحت الآن في موقف أقوى مما كانت عليه قبل أربعة أشهر، معتبرا أن الأمور تسير لصالح الولايات المتحدة "بشكل أفضل مما كان أي شخص يتوقعه"، حسب تعبيره.


يأتي هذا الاعتراف بعد أيام من إفادة وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بأن كلفة الحرب مع إيران بلغت 37.5 مليار دولار، مع إشارته إلى أن الولايات المتحدة لا تستبعد امتلاك طهران قدرات عسكرية مخفية.

 
 


gnews

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