ترامب يعتزم تعيين مديرة حملته الانتخابية بمنصب رفيع

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الخميس، أن مديرة حملته الانتخابية سوزي وايلز ستتولى منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض.

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وهذا التعيين الرئيسي الأول لترامب بعد فوزه بالانتخابات هذا الأسبوع.