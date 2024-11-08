ترامب يعتزم تعيين مديرة حملته الانتخابية بمنصب رفيع

وقال ترامب في بيان "لقد ساعدتني سوزي ويلز على تحقيق أحد أعظم الانتصارات السياسية في التاريخ الأميركي".
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