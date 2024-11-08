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ترامب يعتزم تعيين مديرة حملته الانتخابية بمنصب رفيع

ترامب وسوزي
ترامب وسوزي ويلز
الجمعة، 08-11-2024 02:47 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الخميس، أن مديرة حملته الانتخابية سوزي وايلز ستتولى منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض.

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وهذا التعيين الرئيسي الأول لترامب بعد فوزه بالانتخابات هذا الأسبوع.


وقال ترامب في بيان "لقد ساعدتني سوزي ويلز على تحقيق أحد أعظم الانتصارات السياسية في التاريخ الأميركي".

 
gnews

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