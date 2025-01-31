ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك

الوكيل الإخباري- أفاد المكتب الصحافي التابع للبيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع القادمة من كندا والمكسيك.

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