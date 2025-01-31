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ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك

ترامب
ترامب
الجمعة، 31-01-2025 02:09 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد المكتب الصحافي التابع للبيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع القادمة من كندا والمكسيك.

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وجاء في البيان: "ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا و25% على المكسيك. وسيتخذ قرارا الليلة بشأن تفاصيل الرسوم الجمركية على كلا البلدين".

يذكر أن ترامب أعلن في 25 نوفمبر أنه سوف يفرض في أول يوم له في منصبه كرئيس تعرفات جمركية على جميع السلع القادمة من كندا والمكسيك على خلفية الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات من البلدين.

وأوضح ترامب في 20 يناير أنه ينوي فرض الرسوم الجمركية اعتبارا من الأول من فبراير القادم.

 
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