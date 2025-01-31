ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك

يذكر أن ترامب أعلن في 25 نوفمبر أنه سوف يفرض في أول يوم له في منصبه كرئيس تعرفات جمركية على جميع السلع القادمة من كندا والمكسيك على خلفية الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات من البلدين.
وأوضح ترامب في 20 يناير أنه ينوي فرض الرسوم الجمركية اعتبارا من الأول من فبراير القادم.
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