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ترامب يعد بإقناع السعودية باستثمار مبلغ غير مسبوق في الولايات المتحدة

أعلام الولايات المتحدة والسعودية
أعلام الولايات المتحدة والسعودية
الأحد، 26-01-2025 01:31 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته إقناع المملكة العربية السعودية بزيادة استثماراتها في الاقتصاد الأمريكي إلى تريليون دولار.

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وقال ترامب في كلمة ألقاها في لاس فيغاس بولاية نيفادا: "أعلنت السعودية للتو أنها تنوي استثمار ما لا يقل عن 600 مليار دولار بعد نتيجة الانتخابات لدينا. وأعتقد أنهم سيرفعون هذا المبلغ إلى تريليون دولار. سأطلب منهم زيادة هذه الاستثمارات إلى تريليون دولار".

 

وأضاف ترامب أن تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين سيكون خطوة مهمة لنمو الاقتصاد الأمريكي.

وقبل أيام، أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بالرئيس ترامب، مؤكدا رغبة المملكة بتوسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع واشنطن، في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية.

 
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