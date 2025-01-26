ترامب يعد بإقناع السعودية باستثمار مبلغ غير مسبوق في الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته إقناع المملكة العربية السعودية بزيادة استثماراتها في الاقتصاد الأمريكي إلى تريليون دولار.

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وقال ترامب في كلمة ألقاها في لاس فيغاس بولاية نيفادا: "أعلنت السعودية للتو أنها تنوي استثمار ما لا يقل عن 600 مليار دولار بعد نتيجة الانتخابات لدينا. وأعتقد أنهم سيرفعون هذا المبلغ إلى تريليون دولار. سأطلب منهم زيادة هذه الاستثمارات إلى تريليون دولار".