ترامب يعد شركات السيارات الألمانية بإعفاءات ضريبية.. بشرط

الوكيل الإخباري- قدَّم المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب وعوداً للشركات الدولية بإعفاءات ضريبية، بما في ذلك شركات صناعة السيارات الألمانية، بهدف تشجيعها على بناء مصانع في الولايات المتحدة، وذلك في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية أمام منافسته كامالا هاريس.

اضافة اعلان



وقال المرشح الجمهوري والرئيس السابق في تجمع انتخابي في مدينة سافانا بولاية جورجيا المتأرجحة، أمس: «أرغب في أن تصبح شركات السيارات الألمانية شركات سيارات أمريكية».



وأضاف ترامب (78 عاماً) إنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر، سيقدّم عرضاً لكل الشركات الكبيرة.



وتابع: «سأقدم لكم أقل الشرائح الضريبية، وأقل تكلفة للطاقة وأقل الأعباء التنظيمية وإمكانية وصول حرة إلى أفضل أسواق العالم وأكبرها، لكن إذا صنعتم منتجكم هنا في أمريكا».



وأشار إلى أن الشرط المسبق لذلك هو أن توظف الشركات عمالاً أمريكيين، مضيفاً: «إذا لم تصنعوا منتجكم هنا، سيتعين عليكم سداد رسوم، رسوم كبيرة للغاية، عندما ترسلوا منتجكم إلى الولايات المتحدة».



وانتقد العديد من الاقتصاديين الأمريكيين فكرة ترامب بشأن الرسوم، مشيرين إلى أنها تصل إلى ضريبة على المستهلكين، حيث يظهر التاريخ أنه عادة ما يتم تكبيد المستهلك النهائي هذه الرسوم.



وكرر ترامب حديثه عن أن ألمانيا عادت إلى استخدام الفحم في مصانعها بعد فشلها في التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري.



لكن وزارة الخارجية الألمانية أوضحت أن البلاد ستتوقف عن استخدام الفحم بحلول 2038 على أقصى تقدير.