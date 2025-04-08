ترامب يعرب عن استيائه إزاء "القصف الجنوني" الروسي على أوكرانيا

وعندما سُئل عن سبب عدم فرضه رسوما جمركية على روسيا، أجاب "السبب الذي يجعلنا لا نتحدث عن الرسوم الجمركية على روسيا هو أننا لا نتعامل معها لأنها في حالة حرب، ولست سعيدا بما يحدث مع القصف، لأنهم يقصفون بشكل جنوني الآن".
وأضاف أن الطرفان "قريبان إلى حد ما" من التوصل إلى اتفاق.
تخوض موسكو وكييف حربا منذ 3 سنوات، ووصف ترامب الهجمات المتواصلة بأنها "ليست وضعا جيدا".
وتابع "نحن نجتمع مع روسيا، ونجتمع مع أوكرانيا، ونقترب من تحقيق نتيجة، لكنني لست راضيا عن كل القصف الذي حدث خلال الأسبوع الماضي. إنه أمرٌ مروع".
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