ترامب يعرب عن استيائه بعد المكالمة الهاتفية مع بوتين بشأن أوكرانيا

وصرح ترامب للصحفيين على متن طائرته الرئاسية "إنه وضع صعب جدا. قلت لكم إنني مستاء جدا بشأن مكالمتي مع الرئيس بوتين. يريد المضي حتى النهاية، مواصلة قتل أشخاص ببساطة، وهذا ليس جيدا".
وبين ترامب أنه ناقش العقوبات مع الرئيس بوتين الذي يشعر بالقلق بشأنها ويدرك أنها قد تكون وشيكة.
كما قال ترامب، الذي تحدث أمس الجمعة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، إنه ناقش إمكانية إرسال صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى كييف.
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