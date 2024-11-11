 
الإثنين 2024-11-11 09:58 ص
 

ترامب يعرض على عضو الكونغرس ستيفانيك منصبا حساسا

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 11-11-2024 09:02 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب عرض على إليز ستيفانيك عضو الكونغرس عن ولاية نيويورك منصب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة.

وقالت الشبكة نقلا عن مصدر مطلع على الوضع: "عرض ترامب للتو على ستيفانيك منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة".

وذكرت أكسيوس سابقا أن ستيفانيك كانت منافسا ومرشحا لهذا المنصب.

اضافة اعلان


والجمهورية إليز ستيفانيك هي عضو في الكونغرس من ولاية نيويورك. وتعتبر حليفا قويا للرئيس المنتخب وجامعا رئيسيا للتبرعات للحزب الجمهوري.


وفي وقت سابق أعلن ترامب عن تعيين رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز رئيسة لموظفي البيت الأبيض.


بالمقابل ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن ترامب لن يضم أبناءه إلى إدارته الجديدة، على عكس فترة ولايته الأولى في منصبه، عندما شغلت ابنته إيفانكا ترامب وصهره جاريد كوشنر منصب مستشارين رئيسيين.


وقد تمكن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب من حسم السباق أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات التي جرت 6 نوفمبر ليعود إلى البيت الأبيض.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية أمانة عمّان تستطلع رأي المواطنين حول توفير خدمة الاصطفاف

قصف عنيف على قطاع غزة

فلسطين أربعة شهداء بينهم مسنة بقصف للاحتلال على مخيم النصيرات

مهاجرون من المكسيك

عربي ودولي العثور على أكثر من 250 مهاجرا في مقطورة بالمكسيك

لتؤ

أخبار الشركات بنك الإسكان الراعي البرونزي للمؤتمر الدولي الرابع عشر للجمعية الأردنية لجراحي العظام

أرشيفية

عربي ودولي ترامب يعرض على عضو الكونغرس ستيفانيك منصبا حساسا

دونالد ترامب

عربي ودولي خبير يرجح الإعلان عن مبادرة أمريكية لحل أزمة أوكرانيا مطلع العام القادم

بنيامين نتنياهو

فلسطين قضية الفساد الكبرى .. نتنياهو يطلب تأجيل مثوله أمام المحكمة

المدير السابق لإنفاذ قوانين الهجرة توم هومان

عربي ودولي ترامب يعيد توم هومان لتولي منصب "قيصر الحدود"



 


الأكثر مشاهدة