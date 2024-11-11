ترامب يعرض على عضو الكونغرس ستيفانيك منصبا حساسا

الوكيل الإخباري- ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب عرض على إليز ستيفانيك عضو الكونغرس عن ولاية نيويورك منصب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة.



وقالت الشبكة نقلا عن مصدر مطلع على الوضع: "عرض ترامب للتو على ستيفانيك منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة".



وذكرت أكسيوس سابقا أن ستيفانيك كانت منافسا ومرشحا لهذا المنصب.

اضافة اعلان



والجمهورية إليز ستيفانيك هي عضو في الكونغرس من ولاية نيويورك. وتعتبر حليفا قويا للرئيس المنتخب وجامعا رئيسيا للتبرعات للحزب الجمهوري.



وفي وقت سابق أعلن ترامب عن تعيين رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز رئيسة لموظفي البيت الأبيض.



بالمقابل ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن ترامب لن يضم أبناءه إلى إدارته الجديدة، على عكس فترة ولايته الأولى في منصبه، عندما شغلت ابنته إيفانكا ترامب وصهره جاريد كوشنر منصب مستشارين رئيسيين.



وقد تمكن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب من حسم السباق أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات التي جرت 6 نوفمبر ليعود إلى البيت الأبيض.