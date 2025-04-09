ترامب يعلق الرسوم الإضافية "المتبادلة" 90 يوماً مستثنياً الصين

08:48 م

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، تعليق الرسوم الإضافية "المتبادلة" لتسعين يوما، مستثنيا الصين من قراره. اضافة اعلان





وقال الرئيس الأميركي إنه سمح بوقف الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما.



كما أعلن ترامب رفعا "فوريا" للرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 125%.