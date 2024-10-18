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ترامب يعلّق على استشهاد السنوار: سيجعل السلام أسهل

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
الجمعة، 18-10-2024 11:40 م

الوكيل الإخباري-   علّق دونالد ترامب المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة يوم الجمعة على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، وتأثير ذلك على الحرب الدائرة في غزة منذ أكتوبر 2023.

وقال ترامب إن استشهاد السنوار سيجعل آفاق السلام أسهل في قطاع غزة.

وذكر الرئيس السابق أيضا خلال تعليقات للصحفيين لدى وصوله إلى ديترويت أنه يعتزم التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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سكاي نيوز

 
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