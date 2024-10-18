ترامب يعلّق على استشهاد السنوار: سيجعل السلام أسهل

وقال ترامب إن استشهاد السنوار سيجعل آفاق السلام أسهل في قطاع غزة.
وذكر الرئيس السابق أيضا خلال تعليقات للصحفيين لدى وصوله إلى ديترويت أنه يعتزم التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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