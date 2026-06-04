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ترامب يعلق على تصويت مجلس النواب لإنهاء حرب إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الخميس، 04-06-2026 10:29 م

الوكيل الإخباري-   ندّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بتصويت في مجلس النواب أيّد سحب القوات الأميركية من حرب إيران، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "غير الوطنية" عرقلت المفاوضات مع طهران.

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 وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال"، إن التصويت الرمزي إلى حدّ كبير جاء "في خضم مفاوضاتي النهائية لإنهاء الحرب مع جمهورية إيران الإسلامية".

وأضاف: "من يمكنه القيام بأمر غير وطني إلى هذا الحد؟ إنهم يعرفون أين وصلت المفاوضات".

 
 


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