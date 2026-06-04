ترامب يعلق على تصويت مجلس النواب لإنهاء حرب إيران

الوكيل الإخباري- ندّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بتصويت في مجلس النواب أيّد سحب القوات الأميركية من حرب إيران، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "غير الوطنية" عرقلت المفاوضات مع طهران.

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