ترامب يعلق على عفو بايدن عن نجله

الوكيل الإخباري- انتقد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، قرار الرئيس جو بايدن، العفو عن نجله هنتر بايدن المتهم في قضايا سلاح وضرائب، ووصف القرار بـ "الانتهاك الفاضح والتحريف للعدالة".

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وتساءل ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" لماذا لم يشمل العفو الرئاسي الذي أصدره سلفه الأشخاص الذين تم سجنهم عقب أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021.



وكتب ترامب: "هل يشمل العفو الذي منحه جو لهنتر، الأشخاص الذين تم احتجازهم في أحداث السادس من يناير، والذين تم سجنهم الآن لسنوات؟ إنه انتهاك فاضح وتحريف للعدالة!".



وفي السادس من يناير 2021، اقتحم مئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول في محاولة لمنع التصديق على فوز بايدن، عقب خطاب ألقاه الجمهوري يوم مصادقة الكونغرس على النتائج.



وقُتل في أعمال الشغب تلك، خمسة أشخاص وأصيب 140 من قوات الأمن.



وفي وقت سابق، من أمس الأحد، أعلن بايدن، المنتهية ولايته بعد بضعة أسابيع، أنه أصدر عفوا عن نجله هنتر الذي كان ينتظر الحكم عليه في قضيتَي احتيال ضريبي وحيازة أسلحة نارية في شكل غير قانوني.



وقال بايدن "لا يمكن لأي شخص عاقل يدرس وقائع قضية هنتر أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير هذا.. هنتر استُهدف فقط لأنه ابني، وهذا خطأ"، وتحدث عن "سوء تطبيق للعدالة".



وأضاف بايدن في بيان "قلتُ إني لن أتدخل في قرارات وزارة العدل وقد التزمتُ وعدي حتى وأنا أرى نجلي يُحاكَم في شكل انتقائي وغير عادل".



وأمضى هنتر بايدن جزءا من العام 2024 في المحكمة، إذ أدين في ديلاوير بتهمة الكذب بشأن تعاطيه المخدرات عندما اشترى سلاحا ناريا، وهي جناية.



وفي سبتمبر الماضي، أقرّ هنتر رسميا بذنبه بكل التهم التسع الملاحق بها في قضية الاحتيال الضريبي.



وكان القاضي حدّد موعد جلسة النطق بالحكم في 16 ديسمبر.