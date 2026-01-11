الأحد 2026-01-11 07:31 م

ترامب يعلق على فكرة جعل روبيو رئيسا لكوبا

الأحد، 11-01-2026 05:57 م

الوكيل الإخباري- وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة تولي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو منصب رئيس كوبا بأنها "فكرة جيدة".

وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس" أن "روبيو سيصبح رئيسا لكوبا".

وعلق ترامب على منشور المستخدم عبر منصة "تروث سوشال" اليوم الأحد بقوله: "يبدو لي أنها فكرة جيدة".


وفي وقت سابق لم يستبعد ترامب أن عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس كانت بالنسبة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، المولود لأبوين مهاجرين من كوبا عملا انتقاميا.

وأشار ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إلى أن روبيو "يعرف كوبا جيدا" وأضاف أن تلك الدولة "تعتمد كليا على فنزويلا ماليا وفي مجال النفط". ثم ألمح المذيع إلى أن العملية في فنزويلا ربما كانت "انتقاما من ماركو"، فرد ترامب: "ربما كانت كذلك".


