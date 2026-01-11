ترامب يعلق على فكرة جعل روبيو رئيسا لكوبا

وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس" أن "روبيو سيصبح رئيسا لكوبا".
وعلق ترامب على منشور المستخدم عبر منصة "تروث سوشال" اليوم الأحد بقوله: "يبدو لي أنها فكرة جيدة".
وفي وقت سابق لم يستبعد ترامب أن عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس كانت بالنسبة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، المولود لأبوين مهاجرين من كوبا عملا انتقاميا.
وأشار ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إلى أن روبيو "يعرف كوبا جيدا" وأضاف أن تلك الدولة "تعتمد كليا على فنزويلا ماليا وفي مجال النفط". ثم ألمح المذيع إلى أن العملية في فنزويلا ربما كانت "انتقاما من ماركو"، فرد ترامب: "ربما كانت كذلك".
-
أخبار متعلقة
-
جيش الاحتلال يصدر إنذارًا عاجلا بإخلاء قرية جنوب لبنان تمهيدًا لتنفيذ ضربات
-
إسرائيل تقصف مواقع في جنوب لبنان
-
شرطة الهجرة الأمريكية تعتقل وزير المالية الغاني السابق بشبهة فساد
-
سوريا.. اعتقال أحد أقرباء الأسد على خلفية أحداث العنف الأخيرة في اللاذقية
-
الإدارة الذاتية الكردية: انتهاكات حلب لن تمر دون محاسبة
-
إيران بلا إنترنت لأكثر من 60 ساعة
-
المساعدة قادمة .. سيناتور أمريكي يثني على المتظاهرين الإيرانيين
-
إيران تحذر الولايات المتحدة من أنها سترد على أي هجوم عليها