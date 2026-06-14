ترامب يعلق على قصف جيش الاحتلال للضاحية الجنوبية في بيروت

وأضاف ترامب، عبر منصة تروث سوشيال، أن لإسرائيل الحق في "الدفاع عن نفسها" ضد التهديدات، لكن الهجوم الذي ردت عليه كان محدودا للغاية، وغير ذي أهمية، ولم يسفر عن أي إصابات أو وفيات.
وشدد على أن ذلك لا ينبغي أن يعرقل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
ورأى الرئيس الأميركي أن التوصل إلى اتفاق مع إيران من شأنه أن يحقق السلام في المنطقة، بما في ذلك لبنان، داعيا "جميع الأطراف لوقف إطلاق النار".
وأضاف أنه "يجب ألا تشن إسرائيل أي هجمات أخرى في أي مكان في لبنان، كما يجب ألا تشن أي جهة أخرى، بما في ذلك حزب الله، أي هجمات أخرى ضد إسرائيل".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه شن "هجوما على أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت".
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الحصيلة الأولية المحدثة للغارة الإسرائيلية هي 3 شهداء و15 جريحا، بالإضافة إلى دمار كبير في المباني المجاورة والمحال التجارية.
وحذر مسؤول عسكري إيراني رفيع الأحد، من أن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على ضاحية بيروت الجنوبية "لن تبقى بلا رد".
وصرّح معاون قائد مقر خاتم الأنبياء، غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة، محمد جعفر أسدي، لموقع "دفاع برس" أنه "بلا شك إن هذه الجرائم لن تبقى بلا رد"، وذلك في إشارة إلى غارة جديدة على الضاحية الأحد أسفرت عن سقوط 3 شهداء.
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