ترامب يعلق مجددا بشأن قراره المصيري على الصراع في الشرق الأوسط

وأعلن ترامب، أن أمام إيران مهلة أسبوعين "كحد أقصى" لتفادي التعرض لضربات أميركية محتملة، وذلك غداة قوله إنه سيتخذ قرارا في شأن التحرك عسكريا خلال أسبوعين.
وسئل ترامب عن احتمال اتخاذه قرارا بضرب إيران قبل ذلك، فأجاب "أمنحهم فترة من الوقت، وأقول إن أسبوعين هما الحد الأقصى".
وقال، إن أوروبا لن تتمكن من تقديم الكثير من المساعدة في الحرب بين إيران وإسرائيل، مضيفا "لن تتمكن أوروبا من تقديم المساعدة في هذه الحرب".
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