ترامب يعلق مجددا بشأن قراره المصيري على الصراع في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، أداء إسرائيل في نزاعها الدائر مع إيران بالجيد، معتبرا أن أداء إيران أقل جودة.

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وأعلن ترامب، أن أمام إيران مهلة أسبوعين "كحد أقصى" لتفادي التعرض لضربات أميركية محتملة، وذلك غداة قوله إنه سيتخذ قرارا في شأن التحرك عسكريا خلال أسبوعين.



وسئل ترامب عن احتمال اتخاذه قرارا بضرب إيران قبل ذلك، فأجاب "أمنحهم فترة من الوقت، وأقول إن أسبوعين هما الحد الأقصى".