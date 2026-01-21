ترامب يعلن أنه أعد "إطار اتفاق" في شأن غرينلاند مع الأمين العام للناتو

الخميس 2026-01-22 12:31 ص

الأربعاء، 21-01-2026 11:22 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "أعدّ إطار اتفاق" مستقبلي بشأن غرينلاند، وذلك عقب اجتماع وصفه بـ" بالغ الأهمية" مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته.
وكتب ترامب، الأربعاء، على تروث سوشال، أنّ الإطار المطروح لا يقتصر على غرينلاند فحسب، بل يشمل منطقة القطب الشمالي بأكملها.

وقال ترامب إن هذا الحل، في حال استكماله وإبرامه، سيكون "رائعًا" للولايات المتحدة وجميع دول الناتو، موضحا أنه وبناء على هذا التفاهم قرر عدم فرض الرسوم الجمركية التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 شباط.

 
 


