ترامب يعلن أنه أعد "إطار اتفاق" في شأن غرينلاند مع الأمين العام للناتو

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "أعدّ إطار اتفاق" مستقبلي بشأن غرينلاند، وذلك عقب اجتماع وصفه بـ" بالغ الأهمية" مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته.

وكتب ترامب، الأربعاء، على تروث سوشال، أنّ الإطار المطروح لا يقتصر على غرينلاند فحسب، بل يشمل منطقة القطب الشمالي بأكملها.

