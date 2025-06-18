ترامب يعلن أنه لم يتخذ بعد قرارا في شأن المشاركة في الضربات على إيران

وقال ترامب للصحافيين في البيت الابيض إنّ تغييرا للنظام الايراني "قد يحصل".
وقال إن إسرائيل تُبلي بلاء حسنا في هجماتها الهادفة إلى تفكيك المنشآت النووية الإيرانية معبرا عن اعتقاده بأن إيران كانت على وشك تطوير سلاح نووي قبل بدء الهجمات.
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