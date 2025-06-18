الأربعاء 2025-06-18 10:49 م
 

ترامب يعلن أنه لم يتخذ بعد قرارا في شأن المشاركة في الضربات على إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الأربعاء، 18-06-2025 10:41 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه لم يتخذ قرارا بعد في شأن مشاركة الولايات المتحدة في الضربات على إيران، محذرا من أن النظام الإيراني الحالي قد يسقط نتيجة الحرب مع إسرائيل.اضافة اعلان


وقال ترامب للصحافيين في البيت الابيض إنّ تغييرا للنظام الايراني "قد يحصل".

وقال إن إسرائيل تُبلي بلاء حسنا في هجماتها الهادفة إلى تفكيك المنشآت النووية الإيرانية معبرا عن اعتقاده بأن إيران كانت على وشك تطوير سلاح نووي قبل بدء الهجمات.
 
gnews

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