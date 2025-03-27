ترامب يعلن أن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة نتيجة الضربات الأمريكية

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة نتيجة الضربات الأمريكية وهم الآن يسعون للسلام.

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وقال ترامب في المكتب البيضاوي: "الحوثيون يريدون السلام لأننا ضربناهم بقوة... لم يعودوا يريدون ذلك".



وأشار إلى أن الضربات ضد الحوثيين مستمرة "يوميا" وكانت "ناجحة للغاية".