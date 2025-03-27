الخميس 2025-03-27 02:29 ص
 

ترامب يعلن أن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة نتيجة الضربات الأمريكية

ترامب
ترامب
 
الخميس، 27-03-2025 02:06 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة نتيجة الضربات الأمريكية وهم الآن يسعون للسلام.

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وقال ترامب في المكتب البيضاوي: "الحوثيون يريدون السلام لأننا ضربناهم بقوة... لم يعودوا يريدون ذلك".

وأشار إلى أن الضربات ضد الحوثيين مستمرة "يوميا" وكانت "ناجحة للغاية".

 

وأضاف: "سنواصل هذا النهج لفترة طويلة. لقد حققنا نجاحا أكبر مما توقعنا".

وعندما سُئل عن احتمال تسرب معلومات سرية حول العملية في اليمن، رفض ترامب ضمان عدم وجود معلومات سرية بين المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام. وتابع الرئيس الأمريكي: "لست متأكدا، عليكم أن تسألوا من شارك في العملية".

 
gnews

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