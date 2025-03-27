ترامب يعلن أن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة نتيجة الضربات الأمريكية

وأشار إلى أن الضربات ضد الحوثيين مستمرة "يوميا" وكانت "ناجحة للغاية".
وعندما سُئل عن احتمال تسرب معلومات سرية حول العملية في اليمن، رفض ترامب ضمان عدم وجود معلومات سرية بين المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام. وتابع الرئيس الأمريكي: "لست متأكدا، عليكم أن تسألوا من شارك في العملية".
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