ترامب يعلن إنقاذه حلف "الناتو" من الانهيار

الوكيل الإخباري- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين عن ثقته بأن حلف "الناتو" كان سيختفي لو لم يصبح رئيسا للولايات المتحدة.

