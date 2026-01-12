الإثنين 2026-01-12 11:10 ص

ترامب يعلن إنقاذه حلف "الناتو" من الانهيار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الإثنين، 12-01-2026 09:48 ص

الوكيل الإخباري-   أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين عن ثقته بأن حلف "الناتو" كان سيختفي لو لم يصبح رئيسا للولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين: "لم يكن ليوجد حلف "الناتو" لو لم أكن رئيسا".

كما أكد الرئيس الأمريكي أنه يعتبر نفسه منقذ الحلف. وأضاف "أنا من أنقذ "الناتو".

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع تصريحاته حول عزمه ضم غرينلاند، والتي تسببت في قلق وذعر لدى أعضاء "الناتو"، حيث اعتبر وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن خلال لقائه مع السفير الأمريكي لدى بلجيكا بيل وايت، ومع المندوب لدى "الناتو"، ماثيو ويتاكر أن "غرينلاند ليست فنزويلا أو إيران" وأضاف "هذه قضية حيوية لبقاء حلف "الناتو"، لذا أحثكم على عدم المضي قدما".

كما حذرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن من أن أي هجوم أمريكي على غرينلاند سيؤدي إلى انهيار حلف "الناتو" والنظام الأمني الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية.

وأكد الرئيس الأمريكي يوم الجمعة الماضية أنه سيفعل شيئا ما بشأن غرينلاند، "سواء أعجبهم ذلك أم لا، أود إبرام الصفقة بالطريقة السهلة، وإذا لم تنفع الطريقة السهلة، فسيتم ذلك بطريقة صعبة".

 
 


