الأربعاء 2026-04-08 11:11 م

ترامب يعلن اتفاقًا طويل الأمد مع إيران من 15 بندًا

الأربعاء، 08-04-2026 09:20 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة "فرانس برس" أن هناك اتفاقًا طويل الأمد مع إيران يتألف من 15 بندًا، وقد تم الاتفاق على معظم بنوده.


وأكد ترامب وجود أساس متين لـ"اتفاق طويل الأمد" وسط حالة من عدم اليقين بشأن استئناف الملاحة في مضيق هرمز.

وأضاف: "لدينا اتفاق من 15 بندًا، تم الاتفاق على معظمها. سنرى ما سيحدث لاحقًا. سنرى إن كان بإمكاننا إنجازه".

وامتنع ترامب عن الإفصاح عما إذا كان سيعود إلى "تهديداته السابقة" بتدمير محطات الطاقة المدنية والجسور الإيرانية في حال فشل الاتفاق.

وأشار ترامب أيضًا إلى أن برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني سيناقش في أي اتفاق سلام.

وأعلن ترامب في وقت سابق موافقته على تعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار سيكون متبادلاً. مضيفًا: "تلقينا اقتراحًا من 10 نقاط من إيران ونعتقد أنه أساس للتفاوض قابل للتطبيق". وأفاد مكتب نتنياهو بأن إسرائيل تدعم قرار ترامب.

ووفقًا لتقارير من صحف مثل "نيويورك تايمز" و"أكسيوس"، يتكون رد إيران من 10 بنود، تشمل:

ضمان عدم مهاجمة إيران مرة أخرى
إنهاء دائم للحرب وليس مجرد وقف إطلاق النار
استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز
رفع جميع العقوبات الأمريكية على إيران
قبول تخصيب اليورانيوم
دفع تعويضات لطهران
انسحاب القوات الأمريكية بالكامل من المنطقة
الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج
وقف الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان
المرور عبر مضيق هرمز يتم بالتنسيق مع القوات الإيرانية

وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران ستبدأ مفاوضات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة 10 أبريل في باكستان.

روسيا اليوم
 
 


