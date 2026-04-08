ترامب يعلن اتفاقًا طويل الأمد مع إيران من 15 بندًا

وأكد ترامب وجود أساس متين لـ"اتفاق طويل الأمد" وسط حالة من عدم اليقين بشأن استئناف الملاحة في مضيق هرمز.
وأضاف: "لدينا اتفاق من 15 بندًا، تم الاتفاق على معظمها. سنرى ما سيحدث لاحقًا. سنرى إن كان بإمكاننا إنجازه".
وامتنع ترامب عن الإفصاح عما إذا كان سيعود إلى "تهديداته السابقة" بتدمير محطات الطاقة المدنية والجسور الإيرانية في حال فشل الاتفاق.
وأشار ترامب أيضًا إلى أن برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني سيناقش في أي اتفاق سلام.
وأعلن ترامب في وقت سابق موافقته على تعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار سيكون متبادلاً. مضيفًا: "تلقينا اقتراحًا من 10 نقاط من إيران ونعتقد أنه أساس للتفاوض قابل للتطبيق". وأفاد مكتب نتنياهو بأن إسرائيل تدعم قرار ترامب.
ووفقًا لتقارير من صحف مثل "نيويورك تايمز" و"أكسيوس"، يتكون رد إيران من 10 بنود، تشمل:
ضمان عدم مهاجمة إيران مرة أخرى
إنهاء دائم للحرب وليس مجرد وقف إطلاق النار
استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز
رفع جميع العقوبات الأمريكية على إيران
قبول تخصيب اليورانيوم
دفع تعويضات لطهران
انسحاب القوات الأمريكية بالكامل من المنطقة
الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج
وقف الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان
المرور عبر مضيق هرمز يتم بالتنسيق مع القوات الإيرانية
وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران ستبدأ مفاوضات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة 10 أبريل في باكستان.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية
-
نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة
-
وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة
-
حزب الله يؤكد حقه بالرد على العداون الإسرائيلي
-
أردوغان يحذر في اتصال مع ترامب من تخريب مسعى السلام
-
البيت الأبيض: الخطة التي نشرتها إيران ليست التي يجري بحثها مع الولايات المتحدة
-
ستارمر: ما يزال هناك الكثير من العمل لمعاودة فتح مضيق هرمز
-
لبنان يعلن إعادة فتح أكبر معابره مع سوريا عقب إغلاقه إثر تهديد إسرائيلي