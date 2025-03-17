ترامب يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الولايات المتحدة إلى 36 قتيلا

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة الضحايا جراء العاصفة التي ضربت الولايات المتحدة إلى 36 شخصا، بحسب ما أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

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وكتب ترامب على صفحته على موقع "تروث سوشيال": "نحن نكثف مراقبتنا الأعاصير والعواصف الشديدة التي ضربت العديد من الولايات في الجنوب والغرب الأوسط، لقد فقدنا 36 شخصا".