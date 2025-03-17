 
الإثنين 2025-03-17 04:17 ص
 




            

        








    

        

        

            ترامب يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الولايات المتحدة إلى 36 قتيلا
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        الإثنين، 17-03-2025
    
    
        03:57 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  ارتفعت حصيلة الضحايا جراء العاصفة التي ضربت الولايات المتحدة إلى 36 شخصا، بحسب ما أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.
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وكتب ترامب على صفحته على موقع "تروث سوشيال": "نحن نكثف مراقبتنا الأعاصير والعواصف الشديدة التي ضربت العديد من الولايات في الجنوب والغرب الأوسط، لقد فقدنا 36 شخصا".
 
وأضاف ترامب: "تم نشر وحدات من الحرس الوطني الأمريكي في ولاية أركنساس للمساعدة على إزالة آثار الدمار ومد يد العون للسلطات المحلية".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ضحايا الكارثة كانوا من سكان ولايات ألاباما وأركنساس وميسوري وكانساس وميسيسيبي وأوكلاهوما وتكساس.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            ترامب يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الولايات المتحدة إلى 36 قتيلا
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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