ترامب يعلن استهداف مرسى لقوارب يُشتبه بتهريبها مخدّرات من فنزويلا

وقال ترامب للصحفيين "كان هناك انفجار كبير في منطقة المرسى حيث يحمّلون القوارب بالمخدّرات. لقد استهدفنا كل القوارب، ثم استهدفنا الموقع نفسه ولم يعد موجودا".
وأضاف "كان الموقع على الساحل"، رافضا تحديد ما إذا كانت العملية عسكرية أم نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية، كما امتنع عن الكشف عن مكان الضربة.
وكان تعليق عابر أدلى به ترامب الأسبوع الماضي، أثار تساؤلات حيال هذه الضربة البرية.
