ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن المعادن النادرة

05:12 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/733910 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وبكين بعد محادثات استمرت يومين في لندن، قائلا إن الصين ستصدر المعادن النادرة بشكل منتظم إلى أكبر اقتصاد في العالم. اضافة اعلان





وقال ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال "تم التوصل إلى اتفاق مع الصين، وما زال يحتاج إلى الموافقة النهائية من الرئيس شي ومني"، مضيفا أن العلاقة بين البلدين "ممتازة".



وأضاف أنه من الجانب الأميركي "سنحترم التزامنا، خصوصا عبر السماح للطلاب الصينيين بالقدوم إلى جامعاتنا".



وأعلنت الولايات المتحدة والصين فجر الأربعاء أنّ وفديهما التفاوضيين اتّفقا على "إطار عام" لتجاوز خلافاتهما التجارية، تاركين مهمة إقراره لرئيسي البلدين.



وأتى ذلك تتويجا لمحادثات تجارية أجراها البلدان على مدى يومين في لندن واستمرت حتى وقت متقدّم من مساء الثلاثاء.



وقال المسؤول الصيني عن التجارة الدولية لي تشينغانغ لصحافيين إنّ "الجانبين توصّلا إلى اتفاق مبدئي على إطار عام وسيرفعان تقريرا بهذا الإطار العام إلى قيادتيهما".



بدوره، قال وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك إنّ "الفكرة هي أن نعود ونتحدث مع الرئيس (دونالد) ترامب، ونتأكد من موافقته. سيعود الصينيون ويتحدثون مع الرئيس شي (جينبينغ) للتأكد من موافقته".



وأضاف أنّه "إذا تمّ ذلك، فسنطبّق هذا الإطار العام الذي عملنا عليه بجدّ خلال اليومين الماضيين".



كذلك، أعرب الوزير الأميركي عن ثقته في أنّ قضية الصادرات الصينية من المعادن النادرة "ستُحّل من خلال تطبيق هذا الإطار العام".



وتشكّل المعادن النادرة الصينية إحدى المسائل الرئيسية في المفاوضات، إذ تأمل الولايات المتحدة في عودة الوتيرة السابقة لشحنات هذه المعادن الاستراتيجية التي باتت أدنى بكثير "مما تعتبره الشركات مثاليا"، وفق ماأفاد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت محطة "سي ان بي سي" الاقتصادية.



وهذه المواد الخام أساسية في صناعة البطاريات الكهربائية وتوربينات الرياح وأنظمة الدفاع من صواريخ ورادارات وأقمار اصطناعية.



من جانبها، ترغب الصين في أن تعيد الولايات المتحدة النظر في بعض قيود التصدير المفروضة على منتجاتها.