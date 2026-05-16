ترامب يعلن "القضاء" على قيادي بارز في تنظيم الدولة في نيجيريا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن القوات الأميركية، بالتعاون مع القوات النيجيرية، "قضت" على قيادي بارز في تنظيم الدولة الإرهابي المعروف باسم "داعش".

اضافة اعلان



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "الليلة، وبتوجيه مني، نفذت القوات الأميركية الشجاعة والقوات النيجيرية مهمة معقدة للغاية ومخططة بدقة للقضاء على أكثر الإرهابيين نشاطا في العالم".



وأضاف "اعتقد أبو بلال المنوكي، الرجل الثاني في قيادة تنظيم الدولة "داعش" عالميا، أنه يستطيع الاختباء في إفريقيا، لكنه لم يكن يعلم أن لدينا مصادر تطلعنا على ما كان يفعله".