ترامب يعلن "القضاء" على قيادي بارز في تنظيم الدولة في نيجيريا

السبت، 16-05-2026 08:31 ص

الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن القوات الأميركية، بالتعاون مع القوات النيجيرية، "قضت" على قيادي بارز في تنظيم الدولة الإرهابي المعروف باسم "داعش".

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "الليلة، وبتوجيه مني، نفذت القوات الأميركية الشجاعة والقوات النيجيرية مهمة معقدة للغاية ومخططة بدقة للقضاء على أكثر الإرهابيين نشاطا في العالم".


وأضاف "اعتقد أبو بلال المنوكي، الرجل الثاني في قيادة تنظيم الدولة "داعش"  عالميا، أنه يستطيع الاختباء في إفريقيا، لكنه لم يكن يعلم أن لدينا مصادر تطلعنا على ما كان يفعله".


وشكر ترامب الحكومة النيجيرية أيضا على اشتراكها في العملية.

 
 


