الثلاثاء 2025-12-23 06:14 ص

ترامب يعلن بناء سفينة حربية جديدة تحمل اسمه

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الثلاثاء، 23-12-2025 05:53 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن دونالد ترامب، الاثنين، إطلاق فئة جديدة من السفن الحربية التي ستحمل اسمه، وهي خطوة غير معتادة بالنسبة إلى رئيس في منصبه.اضافة اعلان


وأكد الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحفي من مقر إقامته في مارالاغو في ولاية فلوريدا أن تلك السفينة ستكون "أكبر سفينة حربية في تاريخ بلادنا، وأكبر سفينة حربية تم بناؤها في تاريخ العالم على الإطلاق".

وعُرضت صور للسفينة المستقبلية في البحر وأثناء العمل عليها على حوامل حول منصة.

وقدّر ترامب أن بناء أول سفينتين سيستغرق "قرابة عامين ونصف العام"، مؤكدا أن هذه الفئة الجديدة من السفن ستشمل 10 سفن "في وقت قريب"، وفي نهاية المطاف، من 20 إلى 25 سفينة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يعلن بناء سفينة حربية جديدة تحمل اسمه

الوكيل الإخباري- دعت دوائر حكومية، اليوم الثلاثاء المرشحين الذين انطبقت عليهم شروط الاعلان المنشور سابقا للامتحان التنافسي.

وظائف مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة

أمل حسني الحوساني بدرية محمود الجدي جمال سليم ذياب حداد خديجة عبدالله الدرادكة سامر عنان محمد عطّاري نضال عايد عواد حداد ولهان رفيق علي المصري

الوفيات وفيات الثلاثاء 23-12-2025

أفراد من الأمن الداخلي في محافظة حلب

عربي ودولي سوريا: تصعيد قسد محاولة لإفشال اتفاق 10 آذار ومستعدون لكل السيناريوهات

البنتاغون: الصين تُسرّع تحديث ترسانتها النووية بوتيرة غير مسبوقة

عربي ودولي البنتاغون: الصين تُسرّع تحديث ترسانتها النووية بوتيرة غير مسبوقة

ب

عربي ودولي فرنسا.. هجوم سيبراني يشل البريد

ا

عربي ودولي مصر.. أول تعليق للحكومة على أنباء النقص الحاد لأدوية الإنفلونزا بالبلاد

محاضرة في الجامعة الأردنية حول الأمن الوطني في ظل التحديات المعاصرة

أخبار محلية محاضرة في الجامعة الأردنية حول الأمن الوطني في ظل التحديات المعاصرة



 






الأكثر مشاهدة