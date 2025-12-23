ترامب يعلن بناء سفينة حربية جديدة تحمل اسمه

وأكد الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحفي من مقر إقامته في مارالاغو في ولاية فلوريدا أن تلك السفينة ستكون "أكبر سفينة حربية في تاريخ بلادنا، وأكبر سفينة حربية تم بناؤها في تاريخ العالم على الإطلاق".
وعُرضت صور للسفينة المستقبلية في البحر وأثناء العمل عليها على حوامل حول منصة.
وقدّر ترامب أن بناء أول سفينتين سيستغرق "قرابة عامين ونصف العام"، مؤكدا أن هذه الفئة الجديدة من السفن ستشمل 10 سفن "في وقت قريب"، وفي نهاية المطاف، من 20 إلى 25 سفينة.
