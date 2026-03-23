الإثنين 2026-03-23 03:33 م

ترامب يعلن تأجيل الضربات ضد محطات الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام

أرشيفية
 
الإثنين، 23-03-2026 02:16 م

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين إنه أصدر تعليماته لوزارة الحرب بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية والبنية التحتية للطاقة لمدة 5 أيام.

وأضاف في منشور على حسابه على منصة "تروث سوشيال"بأن الولايات المتحدة وإيران أجريتا محادثات جيدة ومثمرة خلال اليومين الماضيين بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل.


وتابع ترامب: " يسرني إبلاغ الرأي العام بأن الولايات المتحدة وإيران أجرتا خلال اليومين الماضيين محادثات "جيدة ومثمرة للغاية" بهدف التوصل إلى حل شامل للأعمال العدائية في الشرق الأوسط".


وأضاف ترامب أن هذه المحادثات، التي وصفها بأنها "معمّقة ومفصلة وبنّاءة"، ستستمر طوال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أنه أصدر توجيهاته لوزارة الحرب بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد منشآت الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام، وذلك رهنًا بنتائج الاجتماعات والمناقشات الجارية.

 
 


عربي ودولي وكالة إيرانية: مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه قبل الحرب ولا محادثات جارية مع واشنطن

الطقس حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي الأربعاء والخميس وتحذير من السيول

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط بنحو 10% بعد تصريحات ترامب

عربي ودولي وزير الخارجية العُماني: نبذل جهودا مكثفة لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز

عربي ودولي ترامب يعلن تأجيل الضربات ضد محطات الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام

أسواق ومال سعر الغاز الأوروبي يستأنف الارتفاع

أخبار محلية زراعة الأغوار الشمالية تدعو إلى اتباع الإرشادات مع الهطول المطري

أسواق ومال النحاس يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 3 أشهر



 






