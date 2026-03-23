ترامب يعلن تأجيل الضربات ضد محطات الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين إنه أصدر تعليماته لوزارة الحرب بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية والبنية التحتية للطاقة لمدة 5 أيام.

وتابع ترامب: " يسرني إبلاغ الرأي العام بأن الولايات المتحدة وإيران أجرتا خلال اليومين الماضيين محادثات "جيدة ومثمرة للغاية" بهدف التوصل إلى حل شامل للأعمال العدائية في الشرق الأوسط".