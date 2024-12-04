ترامب يعلن تعيين بوهلر مبعوثا خاصا لشؤون الأسرى بغزة

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الأربعاء إن آدم بوهلر سيكون مبعوثه الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن (الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة). اضافة اعلان





وبوهلر هو الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية.