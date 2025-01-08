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ترامب يعلن تفهمه لموقف روسيا الرافض لعضوية أوكرانيا في "الناتو"

ترامب
ترامب
الأربعاء، 08-01-2025 01:25 ص

الوكيل الإخباري-   أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن تفهمه لموقف روسيا المعارض لانضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو".

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وقال ترامب: "لسنوات عديدة، حتى قبل بوتين، قالت روسيا إن "الناتو" لا ينبغي أن يرتبط أبدا بأوكرانيا. كان الأمر كما لو كان منحوتا على الحجر. وبعد ذلك قال بايدن إن أوكرانيا يجب أن تكون قادرة على الانضمام إلى حلف "الناتو". وبهذا الشكل، فإن روسيا تحصل على "الناتو" على أعتابها مباشرة. لا أستطيع إلا أن أتفهم مشاعرهم حول هذا الأمر".

 

واعتبر أن النزاع في أوكرانيا هو فشل ذريع لجو بايدن، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك يموت الناس وتدمر المدن.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال لقائهما في باريس الشهر الفائت بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، ودعوتها للانضمام لـ"الناتو".

 
gnews

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