ترامب يعلن تفهمه لموقف روسيا الرافض لعضوية أوكرانيا في "الناتو"

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال لقائهما في باريس الشهر الفائت بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، ودعوتها للانضمام لـ"الناتو".
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