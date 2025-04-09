ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رفع الرسوم الجمركية المفروضة على جمهورية الصين الشعبية إلى 125%، نظرا إلى "عدم احترامها الأسواق العالمية".

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