الأربعاء 2025-04-09 10:07 م
 

ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%

ترامب
ترامب
 
الأربعاء، 09-04-2025 08:39 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رفع الرسوم الجمركية المفروضة على جمهورية الصين الشعبية إلى 125%، نظرا إلى "عدم احترامها الأسواق العالمية".

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وقال ترامب: "استنادا إلى عدم الاحترام الذي أبدته الصين لأسواق العالم، أرفع التعريفة الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين إلى 125%، اعتبارا من الآن".

وأضاف: "نأمل أن تدرك الصين في اقرب وقت أن أيام استغلال الولايات المتحدة الأمريكية، وبلدان أخرى، ولت ولم تعد مقبولة".

 
gnews

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