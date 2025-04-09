ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%

وأضاف: "نأمل أن تدرك الصين في اقرب وقت أن أيام استغلال الولايات المتحدة الأمريكية، وبلدان أخرى، ولت ولم تعد مقبولة".
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