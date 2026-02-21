السبت 2026-02-21 09:51 م

ترامب يعلن زيادة نسبة التعرفات الجمركية الدولية للولايات المتحدة من 10 إلى 15%

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، زيادة التعرفة الجمركية الشاملة الجديدة من 10 إلى 15% "بأثر فوري"، بعد أن أبطلت المحكمة العليا في اليوم السابق قسما كبيرا من الرسوم التي فرضها منذ عودته للرئاسة.

وقال ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه "معادٍ لأميركا للغاية"، قرر رفع رسوم الاستيراد "إلى المستوى المسموح به بالكامل، والذي تم اختباره قانونيا، وهو 15%".

 
 


