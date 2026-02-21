ترامب يعلن زيادة نسبة التعرفات الجمركية الدولية للولايات المتحدة من 10 إلى 15%

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، زيادة التعرفة الجمركية الشاملة الجديدة من 10 إلى 15% "بأثر فوري"، بعد أن أبطلت المحكمة العليا في اليوم السابق قسما كبيرا من الرسوم التي فرضها منذ عودته للرئاسة.

