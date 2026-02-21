ترامب يعلن زيادة نسبة التعرفات الجمركية الدولية للولايات المتحدة من 10 إلى 15%

وقال ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه "معادٍ لأميركا للغاية"، قرر رفع رسوم الاستيراد "إلى المستوى المسموح به بالكامل، والذي تم اختباره قانونيا، وهو 15%".
-
أخبار متعلقة
-
البرلمان العربي يدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل
-
مصر تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل
-
بزشكيان: إيران لن ترضخ للضغوط وسط محادثات نووية مع الولايات المتحدة
-
هيئة الطيران المدني السوري تتسلّم إدارة مطار القامشلي
-
الجامعة العربية تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل
-
زلزال قوي يضرب أفغانستان
-
صربيا والسويد تطلبان من رعاياهما مغادرة إيران
-
ماكرون يشيد بقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية