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ترامب يعلن سلسلة عقوبات على كولومبيا بعد رفضها طائرات عسكرية تقل مهاجرين مرحّلين

ترامب
ترامب
الأحد، 26-01-2025 11:18 م
الوكيل الإخباري-   تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، بفرض رسوم جمركية باهظة وعقوبات أخرى على كولومبيا، بعدما منع نظيره الكولومبي غوستافو بيترو طائرات عسكرية أميركية تقلّ مرَحَّلين كولومبيين من دخول بلاده.اضافة اعلان


وقال ترامب عبر شبكته الاجتماعية تروث سوشل، إنّ "رفض بيترو لهذه الرحلات عرّض الأمن القومي والسلامة العامة للولايات المتحدة للخطر، لذلك وجّهت إدارتي لاتخاذ تدابير انتقامية عاجلة وحاسمة على الفور" بينها رسوم جمركية بنسبة 25%، ومنع مسؤولين في الحكومة الكولومبية من السفر إلى الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو،أعلن في وقت سابق الأحد، منع دخول طائرات عسكرية أميركية تقلّ مهاجرين مرحَّلين من الولايات المتحدة، مؤكدا أنّه لن يقبل إلا الرحلات المدنية التي تعامِل المهاجرين "في شكل لائق".

وقال غوستافو بيترو على منصة إكس، إنّ "المهاجر ليس مجرما، ويجب معاملته في شكل لائق يستحقه الإنسان" مضيفا "لهذا السبب قمت بإرجاع الطائرات العسكرية الأميركية التي تنقل مهاجرين كولومبيين". وأوضح أنّه سيستقبل المهاجرين في "طائرات مدنية... ولن يتم التعامل معهم كمجرمين".

وجاءت تصريحات بيترو غداة إعراب الحكومة البرازيلية عن غضبها إزاء طريقة تعامل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع عشرات البرازيليين الذين تمّ ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وتمّ تقييد المهاجرين بينما كانوا في الطائرة؛ الأمر الذي وصفته البرازيل بأنّه "تجاهل صارخ" لحقوقهم الأساسية.
 
gnews

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